برلماني: على الحكومة أن تبحث عن بديل بعيدا عن "جيب المواطن"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، إن مصر بها موارد كثيرة وعلى الحكومة الجديدة أن تبحث عن مورد دخل جديد غير "جيب المواطن المصري".

وطالب "حسين" الحكومة المصرية الجديدة، في تصريحات صحفية، أن تشمل التنمية الاقتصادية تنمية الصعيد واستثمار الأماكن التي يصلح بها التنمية، من أجل القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، موضحًا أن السياحة والصناعة من أهم موارد الدولة، مضيفًا: "مش كل ما الدولة تحتاج موارد أو أموال تلجأ لفرض ضرائب أو رفع الدعم".

وأضاف البرلماني أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حينما سلك مسار الإصلاح الاقتصادي كان مجبرًا على ذلك عقب الظروف التي مرت بها مصر حتى عام 2014، مشيرًا إلى أن الرئيس راهن على شعبيته حرصًا على مصلحة الوطن، ومؤكدًا أن الكثيرين تحايلوا على المواطنين في عهود سابقة من أجل شعبيتهم وضد مصلحة الوطن، مشددًا على أن الحكومة إن لم تكن قادرة على توفير موارد بديلة لرفع الدعم فعليها ألا تعرض برنامجها أمام المجلس.