رئيس جهاز "برج العرب": طرح 13 ألف شقة بدون شروط

كتبت – سحر عزام:

قال أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إن الاستثمارات في المدينة خلال العام المالي 2017 – 2018 تقدر بـ526 مليون جنيه مخصصة لمشروعات خدمية وسكنية وطرق ومرافق.

وأضاف "غنيم"، في تصريحات لبرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن مشروع تطوير الطريق الشرقي الخاص بطريق مطار برج العرب في مقدمة هذه المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها، موضحًا، أن مدينة برج العرب من مدن الجيل الأول الجديدة والتي صدر قرار بإنشائها عام 1979 لتضم أنشطة ومشروعات خدمية ومناطق سكنية.

وتابع، أن مدينة برج العرب تبعد عن الإسكندرية بحوالي 60 كيلو وعن الطريق الساحل الشمالي 7 كيلو، مشيرًا إلى تنفيذ 13 ألف وحدة سكنية بمدينة برج العرب لتكون متاحة للجمهور بدون شروط أو استثناءات خلال الفترة المقبلة.