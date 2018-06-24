اليوم.. إعلان أسماء المرشحين لرئاسة وعضوية اتحاد العمال

كتبت- مروة شوقي:

تعلن اللجنة العامة لانتخابات تشكيلات التنظيمات النقابية العمالية في مرحلتها الثالثة والأخيرة للدورة التي تستمر 4 سنوات (2018- 2020)، اليوم الأحد، أسماء المرشحين على الرئاسة والعضوية لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وتقدم لمنصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي محمد جبالي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، في حين تقدم لعضوية الاتحاد من النقابات العامة 26 عضوا، باستثناء النقابة العامة للنقل البري، التي لم يترشح منها أحد.

وجاء أسماء الأعضاء المرشحين كالآتي:" محمد سالم، من نقابة الزراعة، حسام الدين مصطفى، النقل البحري، وجمال صابر السكك الحديدية، هشام فؤاد المرافق العامة، هشام رضوان، التعليم والبحث العلمي، السعيد النقيب الإنتاج الحربي، علي عبدالوهاب، النيابات والمحاكم، فؤاد حسان البريد ، ومجدي حسن، هيئة النقل العام".

كما تقدم جمال عقبي، البنوك والتأمينات، عادل عبد الفضيل، المالية العامة والضرائب، ممدوح محمدي، محمد جبران، البترول، أحمد عبدالمقصود العلوم الصحية، عبدالمنعم الجمل، البناء والأخشاب، وإبراهيم توفيق الاتصالات، وصالح سليمان، الخدمات الصحية، وحسن شحاتة، النقل الجوي، وهشام فاروق، الخدمات الإدارية، ومحمد وهب الله، التجارة، ومجدي البدوي، الصحافة والطباعة والإعلام، وعبدالفتاح إبراهيم، الغزل والنسيج، ومحمد عرابي، المناجم والمحاجر، وخالد الفقي، الصناعات الهندسية، وعماد حمدي الكيماويات، وخالد عبدالطيف عيش الصناعات الغذائية".

ومن المقرر أن تبدأ الطعون والبت فيها علي أسماء المرشحين، وفقا لقرار وزير القوي العاملة ، محمد سعفان، رقم 117 لسنة 2018، غدا الاثنين، وستُعلن الكشوف النهائية للمرشحين 26 يونيو الجاري، لتجري الانتخابات 27 من نفس الشهر على منصب الرئاسة والعضوية لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يعقب ذلك في اليوم التالي إعلان النتائج وإيداع الأوراق 28 من نفس الشهر بالتشكيل النهائي.

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