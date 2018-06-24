برلماني: القانون لا يُلزم القطاع الخاص بزيادة المرتبات

كتب- أحمد الصعيدي:

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن العلاوة الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للموظفين والعاملين بالدولة جاءت ضمن حزمة التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية، بعد تحريك أسعار المحروقات.

وأضاف "عمر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"، المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الأحد، أن هذه العلاوة الاستثنائية، تتميز بأنها تضاف إلى الأجر الأساسي، وسيكون حدها الأدنى 300 جنيه، والحد الأقصى 500 جنيه، اعتبارًا من بداية شهر يوليو 2018.

وأوضح "عمر"، أن معاشات العسكريين زادت مثل باقي فئات الشعب، متابعًا: "المعاشات على مستوى الدولة كلها زادت".

وتابع، أنه لا يوجد في القانون ما يلزم القطاع الخاص بزيادة المرتبات.