4 نصائح من "الكهرباء" لترشيد الاستهلاك - فيديو

كتبت – سحر عزام:

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أكد خلال اجتماعه برؤساء مجالس إدارة شركات التوزيع على دقة قراءات عدادات الكهرباء وجمع المتأخرات قبل تطبيق الزيادة الجديدة للأسعار لتجنب تحميل المواطن أعباء إضافية.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "extra news"، اليوم الأحد، أن المواطن عليه أن يرشد استهلاكه من الكهرباء وألا يسرف في استخدام الطاقة، من خلال الاعتماد على لمبات الليد ووضع الثلاجة في أماكن جيدة التهوية والاهتمام بصيانة المكيفات وعدم تخفيض درجتها عن 25.

وتابع، أن المواطن بإمكانه الاتصال برقم 121 للإبلاغ عن قراءة العداد أو الذهاب لأقرب فرع لشركة الكهرباء في حال غياب قارئ العداد، منوها في هذا الإطار لخطة وزارة الكهرباء للتوسع في العدادات مسبوقة الدفع.