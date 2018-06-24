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بدء امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية

09:12 ص الأحد 24 يونيو 2018
بدء امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية

أرشيفية

كتب - محمود مصطفى:

بدأ صباح اليوم الأحد طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية، أداء امتحان اللغة الإنجليزية " الذي يعقد على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ومن المقرر، أن تكثف مشيخة الأزهر من قوافلها للجان المحافظات، لمتابعة الامتحانات، والتأكد من توفير أجواء هادئة للطلاب، تمكنهم من الحل بشكل جيد.

ويتابع الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الامتحانات ببعض لجان الجمهورية، للتأكد من سيرها بشكل منضبط.

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