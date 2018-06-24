بدء امتحان علم النفس والأحياء والديناميكا لطلاب الثانوية العامة

كتبت-ياسمين محمد:

بدأ طلاب الثانوية العامة، قبل قليل، أداء الامتحان في مواد علم النفس، الأحياء، الديناميكا، داخل 1777 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية، الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع بإجمالي عدد (245.386) طالبًا وطالبة، بينما يؤدي طلاب شعبة العلوم الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي عدد (249.608)، ويؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد (108.838) طالبًا وطالبة.

وينتهي امتحان الديناميكا في تمام الحادية عشرة، فيما ينتهي امتحاني الأحياء وعلم النفس والاجتماع في الثانية عشرة.

ويعقد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحان الثانوية العامة، مؤتمرا صحفيا، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، لإعلان حالات الغش التي توصلت إليها غرفة العمليات المركزية، و الإجابة على أي استفسارات للطلاب وأولياء الأمور بشأن امتحانات اليوم.