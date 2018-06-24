تعرف على أول إمرأة سعودية قامت بقيادة سيارتها فور تفعيل الأمر الملكي -فيديو

كتب- حسن مرسي:

نشر الأمير السعودى الوليد بن طلال، مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يُظهر لحظة قيام ابنته "ريم" بقيادة سيارتها، تزامنًا مع الدقيقة الأولى لتفعيل الأمر الملكى السعودي بالسماح للنساء اللائى يحملن رخص قيادة بقيادة المركبة على الطرقات السعودية اليوم الأحد.

كما أظهر مقطع الفيديو الأمير الوليد بن طلال برفقة حفيداته وهو يشجع ابنته "ريم" على القيادة، مثنيًا على القرارات الملكية السعودية والتي مكنت المرأة من قيادة السيارة، معتبرًا ذلك إنجازًا عظيمًا يُسجل للملك سلمان وولي عهده.



وكانت الإدارة العامة للمرور أعلنت قبل قليل أنه وتنفيذًا للأمر الملكي بالسماح للنساء اللائي يحملن رخص قيادة مناسبة بقيادة المركبة على الطرقات في السعودية ابتداءً من اليوم الأحد.