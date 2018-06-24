مسؤول بـ"التنمية المحلية" يكشف تفاصيل حركة المحافظين الجديدة

كتب- محمد نصار:

قال مسؤول بوزارة التنمية المحلية، إنه من المتوقع إعلان حركة المحافظين بنهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، أن التقديرات حتى الآن تشير إلى أن الحركة ستطال 15 محافظًا إلى جانب عمليات نقل محدودة في صفوف المحافظين الحاليين.

وكشف عن أن تقارير تقييم الأداء للمحافظين التي تم إعدادها في عهد الوزير السابق اللواء أبو بكر الجندي، تشير إلى تغيير المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، والمهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، بجانب تعيين تعيين محافظ جديد للمنوفية بعد القبض على المحافظ السابق في قضية رشوة يناير الماضي، بالإضافة إلى 3 محافظات بالصعيد.

وتابع: "يبدو أن مصير بقاء اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة غير محسوم وإن كان أقرب للرحيل منه إلى الانتقال لمحافظة أخرى، إلى جانب نقل اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية إلى محافظة أخرى".

وتوقع المسؤول أيضًا، رحيل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، والذي لم يعد لديه ما يقدمه -بحسب وصف المصدر.

كما توقع رحيل محافظ الدقهلية، أحمد الشعراوي، خاصة مع حالة عدم الرضا نحوه من جانب المواطنين ونواب المحافظة، وكذلك محافظ الشرقية، واللواء عبدالفتاح حرجًا، محافظ شمال سيناء بسبب تقدمه في السن.

وعن إشراك سيدات في الحركة الجديدة، أكد المسؤول أن الحركة ستشهد وجودًا نسائيا، إلى جانب عدد محدود من الشباب.

وقال: "الشباب سيكونون بشكل أكبر في مناصب نواب المحافظين وليس المحافظين أنفسهم، وذلك لأن هذه المناصب تحتاج إلى خبرة كبيرة، ولكن بشكل عام سيتم خفض معدل أعمار المحافظين الجدد عن الحاليين".