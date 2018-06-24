اليوم.. المكتب العربي للسياحة يعقد دورته الـ22 بالجامعة العربية

كتب - عمر مصطفى:

يعقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة فعاليات دورته الـ(22) يومي الأحد والاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتترأس السعودية المكتب التنفيذي، وتشارك فيه كل من: مصر، والأردن، وتونس، والبحرين، والعراق، وليبيا، والمغرب، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاقتصادية).

ويتضمن جدول الأعمال المعروض على المكتب التنفيذي سبعة بنود، أهمها: الترتيب لعقد اجتماع مشترك لوزراء السياحة ووزراء الثقافة في الدول العربية بهدف بناء شراكات فاعلة بين الدول العربية في مجالي السياحة والثقافة، واعتماد السياحة محركا رئيسا للتعريف بالتراث الثقافي العربي، وإبراز الإمكانات التنموية الهائلة لقطاع السياحة الثقافية في الوطن العربي.

كما يتضمن جدول الأعمال الدراسة النهائية لإنشاء مركز عربي - صيني للتدريب السياحي والفندقي بتونس، كون السياحة الصينية أصبحت تمثل الرافد الأول للسياحة على المستوى العالمي، حيث يُقدر تدفق السياح الصينيين إلى البلدان العربية بمليوني سائح سنويا.

ويناقش الاجتماع دور الإعلام السياحي في تنفيذ الاستراتيجية العربية للسياحة، ووضع معايير الجودة السياحية لمجالي الإعلام السياحي ووكالات السياحة والسفر، واقتراح مقدم من وزارة السياحة المصرية بوضع جائزة للمجلس الوزاري العربي للسياحة في مجال التميز والابتكار.

وسيصدر عن المكتب التنفيذي توصيات بشأن تلك الموضوعات، ومن ثم يتم رفعها إلى المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته القادمة (ديسمبر 2018) للنظر في إقرارها.