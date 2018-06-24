اليوم.. انطلاق ورشة عمل "تراثنا بين أيدينا" بمتحف الطفل

كتب- عمر مصطفى:

تنطلق فعاليات ورشة عمل "تراثنا بين أيدينا" اليوم، والتي تنظمها جمعية مصر الجديدة على مدار ثلاثة أيام بمركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" بالتعاون مع مكتبة الأسكندرية ممثلة فى مركز توثيق التراث الحضاري، والمؤسسة المصرية لإنقاذ التراث.

وقال الدكتور نبيل حلمي سكرتير عام الجمعية، إن الورشة تستهدف الأطفال من عمر 12 وحتى 14 عاما لتكون جسرا ثقافيا بين التراث ووجدان وعقل الأطفال من خلال ثلاثة محاور وهي التعرف على التراث وأنواعه، وأهم عوامل الخطورة على التراث، وطرق التدخل وإنقاذ التراث وقت حدوث الكوارث.

يحاضر فى ورشة العمل كل من أميرة صديق، مدير مشروع بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، وعبدالحميد صلاح، رئيس أمناء المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث، وهبه الله عبدالحميد، منسق برنامج تنظيم المخازن المتحفية بالمؤسسة المصرية لإنقاذ التراث.