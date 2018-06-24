محافظ الجيزة لـ"مصاب فلسطيني" يُعالج في مصر: "أنت في بلدك الثاني"



كتب- إسلام ضيف:

أجرى اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة اتصالًا هاتفيًا بالدكتور حازم الفيل مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصى للاطمئنان على حالة المصابين من الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، الموجودين بالمستشفى.

وقال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن المحافظ حرص على الاطمئنان بنفسه عن حالة المصابين، خلال مكالمة هاتفية دارت بينه وبين أحد المصابين للاطمئنان على حالته، قائلًا له: "أنت فى بلدك الثانى مصر وستتلقى كل عناية لحين انتهاء فترة العلاج".

ووجه المحافظ بتقديم أفضل الرعاية الصحية للمصابين، والبالغ عددهم 8 أشخاص وتقديم الإسعافات اللازمة لحين استقرار حالتهم وخروجهم من المستشفى.

وكلف المحافظ الدكتورة هناء السروجى وكيل وزارة الصحة بالجيزة بزيارة المصابين بالمستشفى لمتابعة حالتهم حيث قامت بالفعل بزيارتهم مساء أمس السبت.