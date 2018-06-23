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وزير الثقافة تنقل تبعية "مسرح ملك" للبيت الفني للمسرح

11:28 م السبت 23 يونيو 2018
وزير الثقافة تنقل تبعية "مسرح ملك" للبيت الفني للمسرح

كتب - محمد عاطف:
قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني المسرح، إن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة أصدرت قرارا وزاريا بنقل تبعية مسرح ملك من شركة مصر للصوت والضوء والسينما التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، إلى البيت الفني للمسرح التابع لقطاع الإنتاج الثقافي.

وأضاف "مختار" في بيان اليوم، أن القرار يأتي في إطار خطة البيت الفني للمسرح لتقنين أوضاع المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح، لتنتقل بذلك كافة إختصاصات مسرح ملك بكيانه المالي والإداري للبيت الفني للمسرح.

وزير الثقافة مسرح ملك البيت الفني للمسرح اسماعيل مختار
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