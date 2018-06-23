الأوقاف تخصص خطبة الجمعة عن "الكذب وإشاعة الفوضى"

كتب - محمود مصطفى:

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة حول "حرمة الكذب والافتراء وإشاعة الفوضى"، مؤكدة استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وطالبت الوزارة في بيان اليوم السبت، الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.