كرم جبر: صرف العلاوة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية

كتب مصطفى على

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة تتواصل مع المؤسسات الصحفية للاتفاق على تدبير التمويل اللازم لصرف العلاوة التي وافق عليها مجلس النواب في موعدها.

وأكد "جبر" في تصريحات صحفية، اليوم السبت، على حق العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية في صرف هذه العلاوة وفقاً للقواعد المقررة.