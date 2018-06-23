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كرم جبر: صرف العلاوة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية

11:00 م السبت 23 يونيو 2018
كرم جبر: صرف العلاوة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية

كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

كتب مصطفى على

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة تتواصل مع المؤسسات الصحفية للاتفاق على تدبير التمويل اللازم لصرف العلاوة التي وافق عليها مجلس النواب في موعدها.

وأكد "جبر" في تصريحات صحفية، اليوم السبت، على حق العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية في صرف هذه العلاوة وفقاً للقواعد المقررة.

كرم جبر المؤسسات الصحفية القومية صرف العلاوة مجلس النواب

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