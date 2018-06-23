البابا تواضروس ينعي صاحب فكرة هدم خط بارليف

كتب-إسلام ضيف:

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اللواء مهندس باقي زكي يوسف صاحب فكرة هدم خط بارليف بالمياه، بعد وفاته اليوم السبت.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان اليوم: "تنعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، بطلًا من أبطال مصر الشجعان هو اللواء مهندس باقي زكي يوسف".

وأضافت: "اللواء الراحل كان صاحب فكرة استخدام قوة دفع المياه في حرب ٦ أكتوبر ١٩٧٣ م لهدم الساتر الترابي لـ "خط بارليف" الذي كان -وقتها- رمزًا لتفوق العدو وسيطرته التامة على الضفة الشرقية لقناة السويس ليفتح الطريق أمام قوات مصر الباسلة للعبور".

وشدد البيان على أن التاريخ والوطن سيذكران حفيد مهندسي مصر العظام بناة الأهرام وصانعي الحضارة والإرث الإبداعي الكبير، عالمين وواثقين أن لأمانة اللواء مهندس باقي زكي يوسف في عمله مكافأة ومجازاة لدى الله في ملكوت السماوات.