"الصحفيين" ترسل ملاحظاتها على مشروع قانون الصحافة والإعلام.. غدًا

كتب - مصطفى علي:

قال جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة اتفق في اجتماعه اليوم، على إرجاء مناقشة طلب مُقدم من ١٨٣ عضوا من أعضاء الجمعية العمومية، لعقد جمعية عمومية طارئة، رفضًا لمشروع قانون تنظيم الصحافة الجديد، وذلك لحين إرسال ملاحظاتها للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والمستشار عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، غدًا.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن النقابة ستتقدم بمذكرة ملاحظاتها بشأن مشروع قانون تنظيم الصحافة الجديد، غدًا، للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمستشار عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب.

وتابع أن مجلس النقابة توافق على الملاحظات بشكل كامل، وخاصة إلغاء الحبس في قضايا النشر، ومد سن المعاش للصحفيين، ورئاسة الجمعية العمومية للمؤسسات القومية، والتصوير في الأماكن العامة بتصريح.

وكان مجلس النقابة انتهى من مناقشة الملاحظات حول القانون، بعد تشكيل لجنة من الأعضاء لصياغة تلك الملاحظات قبل إرسالها.

وأشار "عبدالرحيم" إلى أنه في حالة عدم الأخذ بملاحظات المجلس في البرلمان، سيجتمع مجلس النقابة لمناقشة الطلب الخاص بعقد الجمعية العمومية واتخاذ الإجراءات اللازمة.