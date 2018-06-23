تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وأوكرانيا برئاسة "السجيني"

كتب - أحمد علي:

أصدر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرارا بتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وأوكرانيا، برئاسة النائب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس.

وجاء تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وأوكرانيا كالتالي:

أحمد السجينى ـ رئيسا، وبعضوية كل من (أحمد العوضى، محمد رمضان عبد الغفار، سامى هاشم عرفات، محمد شعبان محمد عبد العال، منال ماهر عازر الجميل، جلال جابر فتوح عوارة، محمود يحيى محمد يحيى، الطيرى حسن عبده حسن، أبو العباس فرحات محمود محمد تركى، محمد محمد عبد المقصود محمد).

ونص القرار في المادة الثانية على أن تنتخب الجمعية من بين أعضائها وكيلا أو أكثر وأمينا للسر.