البابا تواضروس يغادر لبنان عائدًا إلى مصر بعد زيارة 4 أيام

كتب- إسلام ضيف:

غادر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم السبت، مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، برفقة الوفد المرافق له، عائدًا إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارة للبنان استغرقت 4 أيام.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان اليوم، إن السفير المصري في بيروت نزيه النجاري، كان في وداع البابا بالمطار، كذلك طاقم السفارة المصرية، ومن الكنيسة السريانية صاحبا النيافة المطران جان قواق مطران شرق أمريكا والمطران متى الخوري النائب البطريركي بدمشق والأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، وكاهننا بلبنان الراهب القس رويس الأورشليمي.

تأتي زيارة قداسة البابا لرئيس الوزراء اللبناني في إطار زيارة قداسته للبنان والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي، شارك خلالها في الاجتماعات الدورية لرؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاثة، كما شارك في تدشين كنيسة مار ساويرس بالمقر البطريركي الجديد للكنيسة السريانية بالعطشانة بلبنان. واستقبله رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بقصر بعبدا أمس. والتقى قداسته رئيس مجلس النواب نبيه بري وسعد الحريري رئيس الوزراء المكلف.

كما زار بابا الإسكندرية بطريرك الموارنة مار بشارة الراعي بمقره وغبطة البطريرك يوحنا العاشر بطريرك الروم الأرثوذكس.