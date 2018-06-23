"دعم مصر": السويدي يباشر عمله كرئيس للائتلاف.. ولا صحة لاستقالته

كتبت-مروة شوقي:

نفى ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية بالبرلمان، ما تردد عن استقالة المهندس محمد السويدي رئيس الائتلاف، وتفويضه النائب طاهر أبو زيد بإدارة شئون الائتلاف.

وشدد دعم مصر، وفق بيان الائتلاف اليوم السبت، على أن السويدي يباشر عمله كرئيس للائتلاف ويتابع على مدار الساعة جميع أنشطته.

وأضاف: "ما حدث هو قيام رئيس الائتلاف وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للبرلمان، بإبلاغ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، حال سفره على أن يقوم النائب الأول بإدارة شئون الائتلاف لحين عودته من الخارج، الأمر الذي استغله البعض فرصة لترويج الشائعات للتقليل من الجهود التي يبذلها ائتلاف دعم مصر في خدمة الوطن".

وأهاب ائتلاف دعم مصر، بوسائل الإعلام "عدم الانسياق وراء من يروجون الشائعات ويهدفون للتشويش على الجهود الوطنية المخلصة، وما يقوم به الائتلاف من تواصل مع الحكومة من خلال النادي السياسي الذي يستأنف نشاطه بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء الإثنين المقبل".

ونوّه الائتلاف، على أنه مستمر في أداء رسالته ومشاركته التنموية كائتلاف للأغلبية في استكمال مسيرة بناء الوطن خلف القيادة السياسية الحكيمة دون الالتفات إلى من يحاولون تعطيل هذه المسيرة.