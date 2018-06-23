مجلس الوزراء ينعي اللواء باقي يوسف: "اسمه سيظل محفوراً في سجلات الشرف"

كتب - محمد غايات:

نعى مجلس الوزراء، اللواء مهندس باقي زكى يوسف، أحد أبطال وعقول حرب أكتوبر المجيدة وأحد رجال القوات المسلحة الباسلة، الذي اقترح الاعتماد على مضخات المياه القوية لتجريف خط بارليف وعبور القوات فى حرب أكتوبر المجيدة، والذي توفي ظهر اليوم.

وأكد مجلس الوزراء - في بيان اليوم السبت- أن التاريخ سيظل يذكر بمجد وشرف، بطولات أبناء القوات المسلحة على مدار العقود والأزمنة، وسيظل اسم الراحل الكريم محفوراً في سجلات الشرف المصرية.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن الدولة حريصة على أن تظل هذه البطولات وما حققه أصحابها ماثلة في الأذهان، وراسخة في الوجدان، تثير في نفوس الأجيال الحالية والمقبلة مشاعر الفخر والعزة والكرامة والاعتزاز بهذا الوطن وبطولات وأمجاد وتضحيات أبنائه المخلصين.