طوارئ بمطار القاهرة للكشف على ركاب الهند بسبب فيروس "نيباه"

كتب - طه عبيد:

تلقت سلطات إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة، منشورا من الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، بتوسيع دائرة الاشتباه للركاب القادمين من الهند بسبب فيروس "نيباه".

وقالت مصادر مطلعة بالحجر الصحي بالمطار: وصلت تعليمات من وزارة الصحة بضرورة متابعة الحالة الصحية للركاب القادمين من الهند بسبب فيروس "نيباه"، وهو مرضي حيواني ناشئ حديثا يسبب مرضا شديدا في كل من الحيوانات والإنسان ويمكن أن تنتقل من الحيوانات "الخفافيش أو الخنازير" إلى الإنسان، أو من الأطعمة الملوثة أو من إنسان إلى إنسان آخر، وتصل فترة حضانة المرض من 4 إلى 14 يوما.

وأضافت المصادر أن أعراض المرض تتمثل في أعراض تشبه الإنفلونزا مثل الحمى والصداع وألم عضلي والتقيؤ والتهاب بالحلق، ويمكن أن يتبعه دوار ونعاس وتغيير في الحالة الذهنية والتهاب الدماغ الحاد، وحدوث في بعض مشكلات الجهاز التناسلي في بعض الأحيان، وحدوث غيبوبة في بعض الأوقات تمتد من 24 إلى 48 ساعة.

وأشارت المصادر إلى ضرورة المناظرة للركاب القادمين واطقم وسائل النقل القادمة من الهند وقياس درجة الحرارة لكل راكب من الرحلات الأساسية أو الرحلات الخاصة أو رحلات الشحن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة دون أي استثناءات مع المتابعة الصحية للوضع الوبائي بدول الجوار، واتخاذ الاحتياطات القصوى من جانب الفرق الطبية عند التعامل مع الحالات المشتبه بها، ويتم تحويل المشتبه فيهم إلى مستشفى الحميات وتخطر الغرفة الوقائية والإدارة العامة للحجر الصحي، والالتزام بتطهير وسيلة النقل حال وجود حالة اشتباه على متنها واعتبار مخلفات وسيلة النقل نفايات خطرة ويتم التخلص الأمن من هذه النفايات تحت إشراف الحجر الصحي، وتعدم المأكولات والمشروبات أن لم تكن محفوظة في عبوات ومختومة ومحكمة ولا يشك في تلوثها، ويتم تحرير كروت الصحة العامة للقادمين من تلك الدول بما في ذلك الأطفال وتسجيلها على قاعدة البيانات، وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحي ومديريات الشئون الصحية التابع لها محل الإقامة لمراقبتهم لمدة 45 يوما من تاريخ الوصول.