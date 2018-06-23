سعد الحريري يستقبل البابا تواضروس في لبنان

كتب- إسلام ضيف:

استقبل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريرى، ظهر اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والوفد المرافق له، والسفير المصري بلبنان نزيه النجاري ببيت الوسط.

تأتي زيارة قداسة البابا لرئيس الوزراء اللبناني في إطار زيارته للبنان، والتي بدأها الأربعاء الماضي، شارك خلالها في الاجتماعات الدورية لرؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاثة، كما شارك في تدشين كنيسة مار ساويرس بالمقر البطريركي الجديد للكنيسة السريانية بالعطشانة بلبنان، كذلك استقبله رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بقصر بعبدا أمس الجمعة.

وأكد البابا تواضروس لرئيس الوزراء اللبناني -وفقًا لبيان صحفي- أن مصر تواجه اليوم معركتين كبيرتين، هما الإرهاب ويواجهها الجيش يإقامة المشاريع الضخمة المتنوعة مثل الثروة السمكية والمشروعات الصناعية بقناة السويس، والمعركة الأهم هي الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا على أن الرئيس والحكومة يحاولان استرجاع مصر للمسار الصحيح.

ودعا بابا الإسكندرية للحريري بالتوفيق في تشكيل الوزارة الجديدة.

وقال الراهب القس رويس الأورشليمي كاهن الكنيسة القبطية بلبنان: "إننا لا ننسي دور الأب رفيق الحريري بالاعتراف بالطائفة القبطية طائفة رسمية بالدولة لتصبح الطائفة رقم 18 بلبنان".

وأعرب الحريري عن سعادته بزيارة قداسة البابا تواضروس له قائلًا: "أنه لشرف كبير للبنان وجود قداستكم، والتنوع الذى أشدت قداستكم به هو فعلًا تنوع للبنان".

وأضاف رئيس الوزراء المكلف: "التطرف إنما هو سبب وليس دين للحصول على مكان في القيادة وأخذ القرار"، مؤكدًا: "قوتنا في الاعتدال وأسلوب التطبيق وقد حافظنا على هذا التنوع من خلال الدستور".

ووجه حديثه لقداسة البابا: نحن نتعلم منكم وسوف نكمل مشوار الاعتدال لمصلحة مصر ومصلحة لبنان".