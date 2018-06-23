البابا تواضروس: لبنان زهرة الدولة العربية

كتب- إسلام ضيف:

استقبل نزيه النجاري سفير مصر في لبنان، اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والوفد المرافق له، وذلك بمقر إقامته بلبنان.

وقال السفير المصري إنه خريج مدرسة العائلة المقدسة بمصر، متابعًا في كلمة له: "مازالت أذكر مديرها بهيبته ومحبته فما بالكم بشعوري بزيارة قداسة البابا لي بدار السكن، أرحب بكل الحاضرين والوفد المرافق وأعضاء السفارة والذين عملوا على ترتيب هذه الزيارة".

وتابع النجاري: "أهمية الزيارة من أهمية الضيف، وأيضًا من أهمية العلاقة بين البلدين لبناء ضرورة التعايش والسلام والتسامح، وقداسة البابا من تبنى هذا الفكر.. فكر التسامح والسلام والحاضرين يمثلون التنوع الموجود في لبنان، موضوع المواطنة هو الذي يدعم حقوق المواطن في الاستقرار".

من جانبه أعرب قداسة البابا تواضروس عن سعادته بالتواجد في مقر إقامة السفير اللبناني، متابعًا: "أنا سعيد بوجودي في هذا المجمع الكريم وسعيد بزيارة لبنان، في القرن الخامس والسادس الميلاديين أحد البطاركة الذين تعبوا في الكنيسة السريانية ذهب إلى مصر وتنيح هناك، وظل جسده محفوظ في دير مارمينا بمريوط، والكنيسة السريانية أرادت تدشين كنيسة بمقر البطريرك على اسم مار ساويرس الأنطاكي، وتم وضع جزء من رفاته في هذه الكنيسة، وهذا يوضح أن مصر بلد الأمن والأمان والسلام، لقد كان لجوء هذا القديس لمصر تمامًا مثل العائلة المقدسة التي زارت مصر".

وتابع بابا الإسكندرية: "عند زيارة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، دار الحديث عن مصر واستقرار لبنان، فهي زهرة الدولة العربية.. نحن دائمًا نقول إن الدين للديان، والوطن للإنسان، فالدين هو حياة شخصية، أما الوطن فهو للإنسان".

وأضاف: "التعددية الموجودة في لبنان يحكمها دستور كما قال لي رئيس الوزراء، وهذا يدل على صفات هذا البلد الجميل".

واختتم: "أشكر السفير على هذه الزيارة الكريمة، كما أشكر السيدة حرمه على هذه الضيافة، ولبنان لها ذكر عطر وحسن".