وزير التعليم: تطوير خريجي كليات التربية ضرورى للمناهج الجديدة

كتبت- داليا شبل:

أشاد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتعاون القائم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العديد من المجالات المختلفة، والتي منها برنامج إدارة مصادر التعلم، والمحتوى العلمي لبنك المعرفة، ومنظومة التصحيح الإلكتروني.

وأكد شوقي على ضرورة تطوير خريجي كليات التربية بما يتواكب مع التطورات التي تشهدها المناهج الدراسية الجديدة، بمراحل التعليم المختلفة.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جاء ذلك خلال حضوره، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور يوسف راشد، القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة نواب وزير التعليم العالي والسادة رؤساء الجامعات، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.