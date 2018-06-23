"الأعلى للجامعات" يعلن تغير اسم مراكز التعليم المفتوح إلى "المدمج"

كتبت- داليا شبل:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تغيير اسم مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح إلى مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، وتعميم ذلك على باقي الجامعات.

وأحيط المجلس علمًا باتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين كل من وزارة التربية والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الثقافي البريطاني وهيئات الاختبارات الدولية بشأن الشهادات البريطانية الدولية.

كما وافق "الأعلى للجامعات" على تحديد الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل موعدًا لانطلاق فعاليات الأسبوع الثاني لمتحدي الإعاقة، والذى من المقرر أن تستضيفه جامعة المنوفية في العام الجامعي 2019/ 20120 .

ووافق المجلس، على توقيع بروتوكول للتعاون بين وزارة الآثار والمجلس الأعلى للجامعات.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور يوسف راشد، القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة نواب وزير التعليم العالي والسادة رؤساء الجامعات، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.