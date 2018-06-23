محافظ القاهرة: 8 معايير لتقييم رؤساء الأحياء

كتب- محمد نصار:

قال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إن تقييم رؤساء الأحياء الشهري يعتمد على مجموعة من العناصر الهامة على رأسها مدى تعاون رئيس الحي مع المجتمع المدني لتطوير الحي، ومتابعة غلق الكافيهات والمقاهي غير المرخصة، ورفع الإشغالات من الشوارع، وزيادة موارد الحي وتحصيل مستحقاته، والعمل على تكوين اتحادات شاغلين لكل عقار بالحي.

وأضاف عبدالحميد، خلال اجتماعه برؤساء الأحياء، اليوم السبت، أنه من بين معايير التقييم أيضًا، حجم إزالة المخالفات البنائية والتصدي لها في المهد، مع تفعيل قرار المحافظ بنظافة أسطح العقارات بمعدل 5 عقارات شهريًا بكل حي، ومتابعة أعمال اللجان الرباعية بالحي، والتي تضم رئيس الحي ومديري الطرق والنظافة والإنارة لتطوير الشوارع والميادين والحدائق مع الحفاظ عليها بالصيانة الدورية وعدم خروجها من قائمة الأماكن المميزة بالمحافظة.

وأسفرت نتيجة تقيم رؤساء الأحياء لشهر مايو عن حصول أحياء "المعادي بالمنطقة الجنوبية، والساحل بالمنطقة الشمالية، وشرق مدينة نصر بالمنطقة الشرقية، وغرب القاهرة بالمنطقة الغربية، على المركز الأول في مسابقة تقييم الأحياء".

وأكد المحافظ، أن تطبيق منظومة النظافة في 9 أحياء بالقاهرة حتى الأن حقق نجاحًا ملموسًا ولكنه لم يصل بعد للهدف المرجو منه، ويتم متابعته وتقييمه أولًا بأول للقضاء على أي سلبيات أو قصور بالمنظومة بكل حي على حدة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة تشكيل وحدة معاونة لرئيس الحي والذي يعد المسئول الأول عن تطبيق المنظومة.

وأضاف المحافظ، أن عقود النظافة هي عقود ثلاثية بين متعهد الجمع السكني وهيئة النظافة ورئيس الحي، متابعا: توقيع رئيس الحي على العقد يمنحه سلطة على المتعهد إلى جانب مسئولية متابعة تنفيذ المنظومة.

كما شدد عاطف عبدالحميد، على مديرية الطرق، بمنع إسناد مقاولات رصف لأي مقاول إلا بعد عرض تصميم كامل لشكل الطريق على رئيس الحي، متضمنًا ما سيتم به من أعمال تشجير وإنارة واستطلاع رأي المرور بشأنه قبل البدء في أي أعمال مع التأكيد على إضافة بالوعات صرف للأمطار في حالة عدم وجودها من قبل.

وأشار المحافظ، إلى أن القاهرة نفذت ما يقرب من 65% من إزالات الأكشاك المخالفة بها حتى الأن، ويبلغ إجمالي الأكشاك المخالفة 1084 كشكًا تم إزالة 712 منها، مصرحًا بأن عدد الأكشاك المُرخصة للملاك يبلغ 2072 كشًا، بالإضافة إلى 681 كشكًا مرخصًا للورثة من الدرجة الأولى.

ولفت إلى أن المحافظة أعدت دليل إجراءات جديد للأكشاك يشمل ضوابط منح التراخيص، ويسمح بتوريث الترخيص للورثة من الدرجة الأولى في حالة إثبات أن الكشك هو المصدر الرئيسي لإعالة الأسرة، بشرط أن يقوم حامل الترخيص بإدارته بنفسه ويحظر عليه تأجيره للغير وإلا عرض نفسه لسحب الترخيص منه وإزالة الكشك.

وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء، بإزالة كافة الإشغالات حول الأسواق، مرجعًا اعتماد انتظام العمل بالسوق على إزالتها.