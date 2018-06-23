الكهرباء: بدء التشغيل التجارى لآخر وحدتين ببنى سويف نهاية الشهر الحالى

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس إبراهيم الشحات، رئيس شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، إنه جرى مؤخرا نجاح اختبار آخر وحدتين بخاريتين بمحطة كهرباء بنى سويف الجديدة وتشغيلهم تجريبيا، وذلك تمهيدا لبدء تشغيلهم تجاريا وربطهم على الشبكة القومية للكهرباء آخر الشهر الحالى.

وأكد الشحات فى تصريحاته لمصراوى، أنه تم الإنتهاء من تركيب وتشغيل جميع الوحدات الغازية والبخارية بمحطة كهرباء بنى سويف الجديدة تجريبيا، منوها أنه فيما يتعلق بالموقف التنفيذى لمحطة كهرباءأسيوط، تم الإنتهاء من تنفيذ 37% من إنشاءات الوحدة الثالثة قدرة 650 ميجاوات ذات الضغوط فوق الحرجة والتى من المقرر أن تدخل الخدمة 2020

وأوضح أنه بخصوص آخر الأعمال بمحطة كهرباء غرب أسيوط تم الإنتهاء من التشغيل التجريبى للوحدة البخارية من خلال إضافة 500 ميجاوات على الشبكة القومية للكهرباء، مشيرا إلى أنه بالنسبة لآخر الأعمال بمحطة جنوب حلوان التى تتكون من 3 وحدات قدرة كل منها 650 ميجاوات وات فإنه من المرتقب أن يتم الإنتهاء من تنفيذ وتشغيل الوحدة الأولى فى شهر أغسطس المقبل، ثم الوحدة الثانية فى أكتوبر وأخيرا الثالثة فى ديسمبر من العام الحالى.​