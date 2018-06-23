المجلس الأعلى للجامعات: بدء الدراسة في 22 سبتمبر المقبل

القاهرة- أ ش أ:

أقر المجلس الأعلى للجامعات اليوم الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2018/ 2019 بالتوافق مع تاريخ بدء الدراسة بالتعليم قبل الجامعى ، حيث سيتم بدء الفصل الدراسي الأول في 22 سبتمبر 2018 ويستمر 15 أسبوعا وينتهي في 3 يناير 2019، فيما ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في 5 يناير 2019 وتستمر حتى 24 يناير 2019 .

ووفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعي 2018 / 2019، فإن إجازة نصف العام ستبدأ في 26 يناير 2019 حتى 7 فبراير 2019 فيما سيبدأ الفصل الدراسي الثانى في 9 فبراير 2019 ويستمر 16 أسبوعًا وينتهي في 30 مايو 2019 .. أما امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستدأ في الأول من يونيو 2019 حتى 20 يونيو 2019 وتستمر فترة الامتحانات ثلاثة أسابيع حسب كل كلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهرى للمجلس برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات ونواب وزيرالتعليم العالى ورؤساء الجامعات، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

وأكد عبدالغفار حرص الوزارة على التعاون والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي والوزارات المختلفة وعلى رأسها وزارتا التربية التعليم والتعليم الفنى والصحة والسكان من أجل توفير أفضل الخدمات للجمهور.

وأشاد وزير التعليم العالى بنتائج الاجتماع الذى عقد مع وزيرة الصحة والسكان حول أوجه التعاون بين الوزارتين على مستوى المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، وطرق التفعيل وتطبيقها على أرض الواقع، موضحًا أن ذلك يأتى فى إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصرى.

واستعرضت د. هالة زايد أوجه التعاون المختلفة التى تم الاتفاق عليها بين الوزارتين وأهمها: تفعيل دور المستشفيات الجامعية فى التأمين الصحى الجديد والقضاء على قوائم انتظار مرضى العمليات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتنسيق الكامل بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية للقضاء نهائيا على هذه القوائم مهما كانت التكلفة أو المجهود المطلوبين لهذا الأمر بالإضافة إلى ربط المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة بمنظومة الكترونية واحدة بحيث يتم معرفة المتاح من الحضانات وأسرة الرعاية المركزة المتاحة بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية للتعاون معا فى توفير الخدمة للمرضى فضلاً عن الربط الجغرافى بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، وآليات الشراء المركزى للأدوية والأجهزة والمعدات.​