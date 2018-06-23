وزير القوى العاملة: إصدار كتيب يتضمن الخطوات الخاصة بالانتخابات النقابية

كتبت- مروة شوقي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن التنظيم النقابي يحتاج أن تدعمه كل الجهات، من خلال عرض آراء الخبراء في العمل النقابي للاستفادة القصوى التي تصب في النهاية في مصلحة الانتاج والاقتصاد المصري.

وأضاف سعفان، خلال مؤتمر صحفي عقب غلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة والعضوية لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه لاحظ انخفاض عدد تمثيل المرأة في التنظيم النقابي، مؤكدا أنه سيتم الوقوف على أسباب الضعف ومعاجلة ذلك في الانتخابات القادمة.

وكشف الوزير، عن خطة الوزارة في إصدار كتيب يتضمن كافة الخطوات الخاصة بالانتخابات النقابية، ودور كل جهة سواء وزارة القوى العاملة أو الشركات أو اللجان النقابية ليكون مرجعا يستفيد منه القائمين على العملية الانتخابية في أى وقت ، وذلك تلافيا لأى أخطاء حدثت في العملية الانتخابية.

وحول ظاهرة التزكية في الانتخابات النقابية، تابع: "التنظيم النقابي المصري به 27 تصنيفا نقابيا فاز منهم 15 نقابة عامة بالتزكية "رئيس وأعضاء"، ونقابتان رئيس بالانتخاب، والعضوية تزكية، و10 نقابات أجريت فيها الانتخابات علي منصب الرئيس والعضوية.