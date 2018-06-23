وزير النقل: افتتاح القوس الشمالي الغربي من الطريق الإقليمي يوليو المقبل

كتب- أحمد نجيب:

قال هشام عرفات، وزير النقل، إن القوس الشمالي الغربي من الطريق الدائري الإقليمي، الذي تقوم بتنفيذه وزارة النقل، يمثل جزءًا مهمًا من الطريق الذي يربط جميع المحاور الطولية السريعة والرئيسية المتجهة من وإلى إقليم القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أن افتتاحه خلال يوليو المقبل.

وأوضح عرفات، في تصريح اليوم السبت، أن المشروع يهدف لربط الطرق الرئيسية للمحافظات، ويسهم في تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائري الحالي حول القاهرة الكبرى، وأنه تم تصميم وإنشاء الطريق ليكون بمواصفات الطرق الحرة وعزله عن الكيانات الجانبية، لافتًا إلى أن الطريق له انعكاسات، إيجابية خاصة بتوفير وقت الرحلة وانخفاض معدل المحروقات بما ينعكس إيجابًا على البيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وعن أهم مشروعات الطرق والكباري خلال الـ4 سنوات المقبلة 2018/ 2022، قال وزير النقل، إن هناك المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 1000 كم، وتكلفة 17 مليار جنيه، وتتضمن مشروعات "ازدواج طريق أسيوط/ سوهاج الشرقي بطول 145 كم، وازدواج طريق سفاجا/ القصير/ مرسى علم بطول 213 كم، وتوسعة وتطوير وصلة النفق من ك 109 طريق السويس/ النفق بطول 24 كم، وإنشاء طريق لخدمة حركة النقل الثقيل بطريق القاهرة/ السويس في المسافة من الطريق الدائري حول القاهرة حتى الطريق الدائري الإقليمي بطول 37 كم، وتطوير طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي وإنشاء طريق خدمة بطول 230 كم، وازدواج طريق 6 أكتوبر / الواحات بطول 270 كم".

ونوه الوزير، إلى تطوير شبكة الطرق القائمة، باستكمال مشروعات إنشاء وازدواج ورفع كفاءة الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية بإجمالي أطوال 1500 كم وتكلفة 15 مليار جنيه، واستكمال إنشاء عدد المحاور على النيل بإجمالي تكلفة 8 مليار جنيه عند "طما - ديروط- كلابشة- بني سويف (عدلي منصور)- سمالوط- قوص- دراو"، وكذلك إنشاء وتطوير 15 "كوبري" علويًا بإجمالي تكلفة 2 مليار جنيه، ومن أهمها "البلينا- جرجا- قلما على الطريق الزراعي- كفر شكر- 3 كباري علوية على طريق بنها/ المنصورة- توشكي على طريق أسوان/ أبو سمبل- 3 كباري علوية على الطريق الدائري لبورسعيد".

جاءت تلك التصريحات على هامش جولة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، التفقدية، اليوم؛ لمتابعة المعدلات التنفيذية للتجهيزات النهائية للقوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي، والذي يمتد من طريق بنها الزراعي حتى الإسكندرية الصحراوي بطول 57 كم.

ووجه الوزير، الشركات المنفذة بتكثيف عوامل ووسائل السلامة والأمان (النيوجرسي- اللوحات الإرشادية- العواكس- التخطيط) وإنارة مطالع ومنازل الكباري بحيث يكون الطريق جاهزًا للافتتاح خلال يوليو 2018.​