مجلس النواب يوافق على منحة من الوكالة الفرنسية بـ500 ألف يورو

كتبت- هند الشامي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم السبت، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس مصر رقم 123 لسنة 2018.

ويتضمن القرار الموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضري في الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية، والذي بمقتضاه تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد أقصى 500 ألف يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 22 نوفمبر 2017.​