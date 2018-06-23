ننشر نموذج إجابة امتحان الفيزياء للثانوية العامة

تبت- ياسمين محمد:

تداول معلمو مادة الفيزياء للثانوية العامة، نموذج إجابة امتحان الفيزياء الذي أداه طلاب الشعبة العلمية، الثلاثاء الماضي.

وبدأت لجان تقدير الدرجات، تصحيح العينة العشوائية لمادة الفيزياء، أول أمس الخميس.

وبعد شكاوى الطلاب من بعض الأسئلة، وافق الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس الامتحان على اعتماد التقرير المعروض من جانب مدير عام تنمية مادة العلوم، ووجه مشرفي تقدير المادة بالتنبيه مشددًا على تقدير الأسئلة التالية وفقًا لما يلي:

أولاً:

وهو سؤال اختيار من متعدد يطلب اختيار النسبة بين تيارين I2:I1 وتحديد اتجاه I1 ، وتقرر اعتبار كلتا الاجابتين (أ)، و(جـ) مستحقة لدرجة السؤال المخصص له درجتين، إذ أنه من المفترض أن الطالب الذى اختار أي منهما يكون قد أجرى العمليات المعرفية الصحيحة المطلوبة للإجابة، بغض النظر عن اتجاه قرائته للنسبة الواردة بالسؤال سواء من اليمين لليسار كما هو متوقع عند قراءة نص باللغة العربية، أو من اليسار لليمين كما فعل بعض الطلاب وذلك مراعاة لصالح الطلاب.

ثانيًا:

والسؤال مكون من جزئيتين، مخصص درجة لكل جزئية منهما. ويحصل الطالب فى الجزئية (أ) على نصف درجة عند كتابة القانون، ونصف درجة للتعويض الوارد بنموذج الاجابة، وتخصم نصف الدرجة هذه إذا ما استخدم الطالب قيمة 0.3 فى حل المسألة بدلا من قيمة 0.2 ، حيث لم يرد فى جميع الأمثلة أو الأشكال التي تدرب عليها الطالب من خلال كتابه المدرسي أو النماذج الواردة على موقع وزارة التربية والتعليم أن الضلع الأطول للملف أعتبرعرضًا له أو كان عموديًا على محور الدوران.

ويحصل الطالب على درجة الجزئية (ب) كاملة مادام كتب القانون بطريقة صحيحة، وعوض بناتج الجزئية (أ) سواء كما ورد بنموذج الاجابة، أو الناتج عن استخدامه قيمة 0.3، حيث يعاقب الطالب على الخطأ مرة واحدة فقط.