رئيس "الثانوية العامة" يعتمد تعديلات على نموذج إجابة امتحان الفيزياء

كتبت- ياسمين محمد:

أجرى الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، زيارة ميدانية للجنة تقدير درجات امتحان مادة الفيزياء، بقطاع القاهرة "ب"، بمدرسة الحلمة الإعدادية للبنات.

وبحسب بيان صحفي، اليوم السبت، رافق حجازي خلال الزيارة كل من يسري ساويرس، مستشار مادة العلوم، وماهر الشاذلي، رئيس لجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة "ب"، وأعضاء اللجنة الفنية واضعي الامتحان.

والتقى حجازي بمقدري الدرجات، وأطلع على نماذج من كراسات إجابات الطلاب بمادة الفيزياء، وأشاد بالجهود المبذولة من جانب المقدرين وطالبهم ببذل المزيد من الجهد، ضمانًا لتحقيق الشفافية وصالح الطلاب.

وفي ضوء ما أسفرت عنه الزيارة الميدانية وما تم من تواصل مع مشرفي عموم تقدير مادة الفيزياء، وبالاطلاع على نتائج تقدير العينة العشوائية للمادة، وافق حجازي على اعتماد التقرير المعروض من جانب مدير عام تنمية مادة العلوم، ووجه مشرفي تقدير المادة بالتنبيه مشددًا على تقدير الأسئلة التالية وفقًا لما يلي

أولاً:

وهو سؤال اختيار من متعدد يطلب اختيار النسبة بين تيارين I2:I1 وتحديد اتجاه I1 ، وتقرر اعتبار كلتا الاجابتين (أ) ، (جـ) مستحقة لدرجة السؤال المخصص له درجتين، إذ أنه من المفترض أن الطالب الذي اختار أي منهما يكون قد أجرى العمليات المعرفية الصحيحة المطلوبة للإجابة، بغض النظر عن اتجاه قرائته للنسبة الواردة بالسؤال سواء من اليمين لليسار، كما هو متوقع عند قراءة نص باللغة العربية، أو من اليسار لليمين كما فعل بعض الطلاب، وذلك مراعاة لصالح الطلاب.

ثانيًا:

والسؤال مكون من جزئيتين، مخصص درجة لكل جزئية منهما. ويحصل الطالب فى الجزئية (أ) على نصف درجة عند كتابة القانون، ونصف درجة للتعويض الوارد بنموذج الاجابة، وتخصم نصف الدرجة هذه إذا ما استخدم الطالب قيمة 0.3 فى حل المسألة بدلا من قيمة 0.2 ، حيث لم يرد فى جميع الأمثلة أو الأشكال التي تدرب عليها الطالب من خلال كتابه المدرسي أو النماذج الواردة على موقع وزارة التربية والتعليم أن الضلع الأطول للملف أعتبرعرضًا له أو كان عموديًا على محور الدوران.

ويحصل الطالب على درجة الجزئية (ب) كاملة مادام كتب القانون بطريقة صحيحة، وعوض بناتج الجزئية (أ) سواء كما ورد بنموذج الاجابة، أو الناتج عن استخدامه قيمة 0.3، حيث يعاقب الطالب على الخطأ مرة واحدة فقط.

ووجه حجازي مدير عام تنمية مادة العلوم، بمتابعة تكليف مشرف التقدير بكل قطاع بتشكيل لجنة من مقدري الدرجات؛ لمراجعة تقدير هذين السؤالين فى أوراق الإجابة التى تم تقديرها ضمن نسبة العينة العشوائية خلال اليومين السابقين (الخميس والجمعة الموافقان 22،21 من شهر يونيو 2018)؛ حرصًا على تطبيق العدالة وحفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص العدالة بين جميع طلاب الثانوية العامة.