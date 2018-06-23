مجلس النواب يقر 3 قرارات جمهورية بشأن اتفاقية مساعدة مع أمريكا

كتبت- هند الشامي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم السبت، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 102 لسنة 2018، بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي مرحلة ثانية، والموقع في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017.



ووافق الأعضاء كذلك، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية مساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموقع في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017.

كما وافق المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 42 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017.​