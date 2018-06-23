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وزير الزراعة يعلن تفعيل بورصة الدواجن لضبط الأسعار

02:33 م السبت 23 يونيو 2018
وزير الزراعة يعلن تفعيل بورصة الدواجن لضبط الأسعار

الدكتور عز الدين أبوستيت

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه سيتم تفعيل بورصة الدواجن، لضبط أسعارها في الأسواق، لافتًا إلى أن أسعار الدواجن يتم تحريكها من خلال "الموبايل" عبر أصحاب المصلحة في الإنتاج والتوزيع.

ونوه "أبوستيت"، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفي بديوان محافظة القليوبية، اليوم السبت، إلى ضرورة مراجعة نشاطات قطاع الإرشاد الزراعي في الوزارة، لتسهيل حصول الفلاحين على المعلومات المطلوبة

من جانبها، قالت الدكتورة منى محرز، نائب ويزر الزراعة، إن جميع التحصينات مسعرة، ولا يمكن لأي طبيب بيطري أن يرفع الأسعار عن المواطنين.

وتابعت، أنه عندما كانت التحصينات بدون مقابل، كانت هناك ممارسات عديدة غير سليمة، بإهدار التحصينات، لكن الأمر مختلف حاليًا، وفق قولها.​

عز الدين أبوستيت الزراعة بورصة الدواجن

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