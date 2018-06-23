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    برلماني يطالب بأساليب جديدة في إدارة منظومة بطاقات التموين

    01:21 م السبت 23 يونيو 2018
    برلماني يطالب بأساليب جديدة في إدارة منظومة بطاقات التموين

    منظومة بطاقات التموين

    كتب- أحمد علي:

    أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح بمحافظة الشرقية، بجهود وزارة التموين في الوقت الحالي من أجل إعادة هيكلة منظومة بطاقات التموين، مشيرًا إلى أن عملية ضبط منظومة الدعم في مصر تتوقف على تنقية بطاقات التموين، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

    وقال "مشهور"، في بيان اليوم السبت، إنه وفقًا للخطوة التي اتخذتها وزارة التموين في الفترة الحالية بإعادة توزيع الدعم العيني على بطاقات التموين بالاعتماد على تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول احتياجات كل أسرة مقيدة ضمن القاعدة التموينية من حيث الدخل والإنفاق، فإنه لا بد أن تقوم الحكومة بإعطاء المستحقين للدعم نصيب غير المستحقين الذين سيتم تنقيتهم.

    وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة اتباع أساليب جديدة في إدارة منظومة بطاقات التموين للحد من وجود تلاعب ووصول الدعم لمستحقيه، وحماية المواطنين من جشع التجار وارتفاع الأسعار، إضافة إلى ضرورة البحث عن حلول لمشكلة الأخطاء الموجودة في المنظومة.​

    خالد مشهور منيا القمح الشرقية منظومة بطاقات التموين منظومة الدعم

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