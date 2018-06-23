"الإسكان" تطرح 131 قطعة أرض خدمية في 13 مدينة جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تستعد لطرح 131 قطعة أرض خدمية بأنشطة مختلفة، ومساحات متنوعة، بـ13 مدينة جديدة، لخدمة سكان مشروعات "الإسكان الاجتماعي"، و"دار مصر"، و"بيت الوطن" لأراضي المصريين العاملين بالخارج.

وأضاف "مدبولي، في بيان اليوم السبت، أن قطع الأراضي الخدمية التي سيتم طرحها، تتوزع من خلال 74 قطعة بمشروع الإسكان الاجتماعي، في 6 مدن جديدة، تتضمن "5 قطع بمدينة أخميم الجديدة، و6 قطع بمدينة 6 أكتوبر، و24 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و11 قطعة بمدينة العبور، و6 قطع بمدينة السادات، و22 قطعة بمدينة بدر".

وتوجد 37 قطعة بمشروع "دار مصر"، في 9 مدن جديدة، وفق الوزير، تتضمن: "6 قطع بمدينة القاهرة الجديدة، و5 قطع بمدينة حدائق أكتوبر، و4 قطع بمدينة الشيخ زايد، و6 قطع بمدينة العبور، و5 قطع بمدينة دمياط الجديدة، و3 قطع بمدينة العاشر من رمضان، وقطعة بمدينة المنيا الجديدة، وقطعة بمدينة 15 مايو، و6 قطع بمدينة الشروق"، إضافة إلى 20 قطعة بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين العاملين بالخارج، في 4 مدن جديدة، تضم "12 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة، وقطعتان بمدينة دمياط الجديدة، و4 قطع بمدينة الشيخ زايد، وقطعتان بمدينة بدر".

وبالنسبة لأماكن وأنشطة قطع الأراضي الخدمية التي سيتم طرحها بمشروع "الإسكان الاجتماعي" في مدينة 6 أكتوبر، قالت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات، إنه سيتم طرح 6 قطع بمنطقة امتداد التوسعات الشمالية إسكان اجتماعي تقسيم أراضي 276 م2، بأنشطة "إداري، وترفيهي، وطبي، وتجاري إداري، ومركز طبي، ومخبز"، وطرح 11 قطعة بمنطقة الـ2600 فدان فى مدينة العبور، بأنشطة "حضانة، وتجاري، ومحطة خدمة وتموين سيارات، وتجاري إداري، وطبي، وسكني إداري تجاري".

وأضافت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم طرح 5 قطع بمركز خدمات منطقة الإسكان الاقتصادي بمواقع الإسكان الاجتماعي في مدينة أخميم الجديدة، ومركز خدمات المنطقة السكنية العاجلة أعلى مواقع الإسكان الاجتماعي، ومنطقة رقم 1 شمال المدينة، بأنشطة "نادي اجتماعي، ومركز طبي، وتجاري".

وفي مدينة العاشر من رمضان، ذكرت أنه سيتم طرح 24 قطعة بأحياء "11، و13، و15"، بأنشطة "مدرسة، وحضانة، ومركز طبي، وتجاري إداري، وتجاري"، وطرح 22 قطعة بالمناطق "أ، وب، وج، ود" في مدينة بدر، بأنشطة "مدرسة، وحضانة، وطبي، ودار مناسبات، وتجاري إداري، وتجاري"، وطرح 6 قطع في مدينة السادات، بأنشطة "تجاري إداري سكني، وتجاري إداري، وتجاري".

وبالنسبة لتفاصيل أماكن وأنشطة قطع الأراضي الخدمية التي سيتم طرحها بمشروع "دار مصر"، قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه سيتم طرح 6 قطع في مدينة القاهرة الجديدة، بأنشطة "حضانة، ونادي رياضي، ونادي اجتماعي، وتجاري إداري، ومركز صحي"، وطرح 5 قطع في مدينة حدائق أكتوبر، بأنشطة "مستشفى، وحضانة، ونادي رياضي، وخدمات تجارية، ومحطة بنزين".

وأضاف، أنه سيتم طرح 4 قطع في مدينة الشيخ زايد، بأنشطة "تجاري، وتجاري إداري، وحضانة، وطبي"، وطرح 6 قطع في مدينة الشروق، بأنشطة "تجاري، وسكني إداري تجاري"، بجانب 6 قطع بمدينة العبور، و5 قطع بمدينة دمياط الجديدة، و3 قطع بمدينة العاشر من رمضان، وقطعة بمدينة المنيا الجديدة، وقطعة بمدينة 15 مايو، بأنشطة مختلفة.

وأوضح معاون وزير الإسكان، أنه فيما يتعلق بتفاصيل أماكن وأنشطة قطع الأراضي الخدمية التي سيتم طرحها بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين العاملين بالخارج، سيتم طرح 12 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة، بمركز خدمات الحيين الأول والثاني، بأنشطة "طبي، وتجاري إداري، وتجاري، ومركز تجاري، ومدرسة متكاملة، وحضانة"، وطرح قطعتين بمدينة دمياط الجديدة، بالمرحلة الأولى بالمنطقة (A-B)، بأنشطة "طبي، وتجاري إداري"، وطرح 4 قطع بمدينة الشيخ زايد، بالشريط الخدمي الخارجي لمشروع بيت الوطن المطل على وصلة دهشور، بأنشطة "تجاري، وتجاري إداري"، وطرح قطعتين بمدينة بدر، بمركز خدمات بيت الوطن بالحي المتميز، بأنشطة "تجاري إداري، ومدرسة متكاملة".​