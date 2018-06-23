طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" يؤدون الامتحان في علم النفس والاجتماع

كتبت- ياسمين محمد:

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "المكفوفين"، اليوم السبت، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2017 /2018، في مادة علم النفس والاجتماع.

وبحسب بيان صحفي، قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد الطلاب المكفوفين الذين أدوا الامتحان، 199 طالبًا وطالبة، بـ25 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، رئيس عام الامتحان، على التواصل مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، والاطمئنان على انتظام العمل بلجان سير الامتحان، وجاهزية اللجان لعقد الامتحان.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، ولم تتلق غرفة العمليات المركزية أية شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

وأضاف "خيري"، أن الطلاب المكفوفين سيؤدون الامتحان في مادة الاقتصاد، غدًا الأحد، بينما سيؤدي طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المقيدون بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية "الرياضيات"، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية "العلوم" الامتحان في مادة الأحياء.