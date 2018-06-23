رئيس الوزراء يكلف بسرعة رفع كفاءة طريق الفيوم قبل افتتاح هضبة الأهرام

كتب- محمد غايات:

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بسرعة رفع كفاءة وتطوير طريق الفيوم، قبل افتتاح مشروع تطوير هضبة أهرامات الجيزة، مشيرًا إلى أنه سيكون المدخل الرئيسي، مع الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والنظافة، ليكون المشروع واجهة مشرفة تعبر عن تاريخ عظيم لهذا الوطن. ‏

جاء ذلك خلال تفقد "مدبولي"، اليوم السبت، مشروع تطوير هضبة أهرامات الجيزة، برفقة كلٍ من الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، واللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، الذي يهدف لتطوير هضبة أهرامات الجيزة، وتوفير الخدمات للزائرين بشكل أفضل، مع تطوير منظومة الإضاءة والتأمين الإلكتروني، ما يعمل على استعادة المنطقة الأثرية لرونقها، بما يليق بالحضارة المصرية القديمة.

ونوه وزير الآثار ومسؤولو الهيئة الهندسية، خلال الشرح، إلى إنجاز 90% من أعمال مشروع التطوير، الذي يتم تنفيذه من خلال وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة السياحة والإسكان، وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتكلفة بلغت 400 مليون جنيه مصري، تم توفيرها على مرحلتين.

ويتضمن المشروع، نقل المدخل الحالي للهضبة من جوار فندق المينا هاوس إلى طريق الفيوم، وجارٍ الآن التعاقد على توفير حافلات كهربائية غير مضرة بالبيئة لنقل الزائرين داخل المنطقة الأثرية، التي سيمنع دخول السيارات والأتوبيسات بها، وستكون هذه الحافلات هي الوسيلة الوحيدة لنقل الزائرين بين المواقع الأثرية المختلفة داخل هضبة الأهرامات.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء، أنه تم استحداث مركز للزوار لخدمة السائحين عند المدخل الرئيسي للهضبة مزوّد بشاشات عرض، وكتيبات، وخرائط توضيحية لكل موقع من المواقع الأثرية المختلفة الموجودة بالمنطقة، ومنها الأهرامات الثلاثة والمقابر الملكية ومقابر كبار رجال الدولة والكهنة، وتحديد منطقة خدمية للزائرين بجوار مركز الزوار، بها عدد من المحلات التجارية والبازارات والمكتبات والمطاعم وقاعة سينما حديثة لعرض أفلام وثائقية عن الاكتشافات الأثرية.

وأعلن وزير الآثار، أنه تم تحديد مسار للزيارة داخل المنطقة الأثرية تتكون من 7 محطات، تبدأ من مركز الزوار ثم منطقة البانوراما ومنطقة الأهرامات الثلاثة، ثم الجبانة الغربية، حيث مقابر كبار رجال الدولة والموظفين خلال عصر الدولة القديمة، ثم مراكب الشمس، وينتهي مسار الزيارة بتمثال أبوالهول، لافتًا إلى الانتهاء من إنشاء المبنى الإداري والمبنى التعليمي لنشر الوعي الأثري بين الشباب.

وتابع، أنه تم وضع لوحات إرشادية لخدمة الزائرين خلال تجولهم داخل المنطقة، إضافة إلى لوحات أخرى توضيحية لتوفير المعلومات التاريخية والأثرية الخاصة بكل أثر بالمنطقة، وحالته الإنشائية وأعمال الترميم التي تمت به، وتوفير مكتب للاستعلامات، وحمامات متنقلة لخدمة السائحين.​