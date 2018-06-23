زيارات ميدانية للعمالة المصرية بإيطاليا لحل مشاكلهم - صور

كتبت- مروة شوقي:

زار مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو في إيطاليا، العمالة المصرية بمدينة لودي بالشمال الإيطالي، التي تعمل بالمطاعم للوقوف على أحوالهم.

تلقى وزير القوى العاملة، وفق بيان اليوم السبت، تقريرًا من المستشار العمالي بميلانو، عزت عمران، أشار فيه إلى أنه التقى في إطار زياراته الميدانية مع العمالة المصرية التي تعمل في مجال المأكولات والمطاعم، ومنهم الكثير تمتلكها وتديرها، لمراجعة وسائل السلامة والصحة المهنية، وإرشادهم بالالتزام بإتباع التعليمات في ذلك الشأن.

وذكر التقرير، أنه تم الوقوف على ظروف عملهم ومدى خضوعهم للمظلة التأمينية، ومراجعة عقودهم وساعات التشغيل، والوقوف على المشاكل التي تواجههم، فضلًا عن التشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، والتأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالي في خدمتهم، وتزويدهم بالتليفون الشخصي للمستشار العمالي.

وأبدى العمال وأصحاب الأعمال، سعادتهم بوجود المستشار العمالي بينهم.​