"ميريلاند الأمريكية" تنشر إنجازات نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات

كتبت- داليا شبل:

نشر الموقع الرسمي لجامعة ميريلاند الأمريكية خبر تعيين الدكتور عمرو عدلي، نائبًا لوزير التعليم العالي لشؤون الجامعات في الحكومة الجديدة، وهي الجامعة التي حصل منها على درجة دكتوراه الفلسفة في الهندسة الكهربائية عام 1992.

وذكرت "ميريلاند الأمريكية" أبرز إنجازات نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، حيث شغل منصب نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث في الفترة من 2016 حتى 2018، والذي دفع بالجامعة إلى ترتيب أفضل 500 جامعة في كل من التصنيف الأكاديمي لشنغهاي للجامعات العالمية وتصنيف Quacquarelli Symonds العالمي لعام 2016.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم السبت، أوضحت "ميريلاند الأمريكية" أن الدكتور عدلي حصل على شهادة البكالوريوس والماجستير في الهندسة الكهربائية عامي 1984 و1987، وفي عام 2011 أصبح زميلًا لجمعية هندسة الكهرباء والإلكترونيات الأمريكية، وحصل في 2016 على جائزة الخريج المتميز لقسم الكهرباء والإلكترونيات بجامعة ميريلاند.

ونوهت الجامعة إلى اهتمامات "عدلي" البحثية والتي شملت المجالات الكهرومغناطيسية، والآلات الكهربائية، وتصميم الدوائر التناظرية والرقمية.​