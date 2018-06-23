صحفيون يدعون لعقد عمومية طارئة للتصدي لقانون الصحافة والإعلام

كتب- مصطفى علي:

دعا عدد من الصحفيين مجلس نقابة الصحفيين لعقد جمعية عمومية طارئة للتصدي للنصوص التي وصفوها بـ"الكارثية" في قانون الصحافة والإعلام.

وفي طلب وقع عليه الصحفيون، طالبوا مجلس النقابة بالبدء الفوري في إجراءات الدعوة للعمومية الطارئة، وفقًا لنص المادة 32 من قانون النقابة، والتي تلزم مجلس النقابة بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من 100 عضو.

ونوه الموقعون على الطلب إلى رفضهم للقانون بصورته الحالية، وما تضمنه من نصوص تهدد المهنة، وحرية الصحافة والتعبير، وتفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، والتحكم في مصير العاملين فيها بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة.​