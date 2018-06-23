رئيس جنوب القاهرة للكهرباء يبحث تطبيق الزيادات الجديدة على الفواتير

كتب- محمد صلاح:

يعقد المهندس حسام الدين عفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشؤون والقطاعات التجارية بالشركة، بحضور جميع مديري الإيرادات التجارية المختلفة على مستوى الشركة.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع استكمال المتابعات الدورية فيما يتعلق بالاستعدادات المرتقبة لبدء تطبيق الزيادات الجديدة على فواتير الكهرباء، بدءًا من شهر يوليو المقبل، وتحصيلها أول أغسطس.

ويعتبر ذلك الاجتماع الثاني الذي يعقده رئيس الشركة خلال أقل من أسبوع، وذلك في ضوء تنفيذ تعليمات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لإعلان حالة التأهب القصوى بجميع القطاعات والإدارات التجارية، وبحث حلول جذرية للمشاكل التي تخص المواطنين المتعلقة بالفواتير والقراءات الخاطئة وعدم مرور قارئ العدادات بصفة منتظمة، وتراكم مديونية فواتير الاستهلاك لبعض المشتركين.