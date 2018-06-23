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حزب موسى مصطفى موسى يبحث الاستعداد لانتخابات المحليات اليوم

11:31 ص السبت 23 يونيو 2018
حزب موسى مصطفى موسى يبحث الاستعداد لانتخابات المحليات اليوم

المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد

كتب- محمد نصار:

قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، ورئيس حزب الغد، إنه من المقرر عقد اجتماع عصر اليوم بمقر الحزب في وسط البلد، يجمع كافة أمانات الغد في المحافظات.

وأضاف "مصطفى"، لمصراوي، اليوم السبت، أن هذا الاجتماع سيناقش استعدادات حزب الغد لانتخابات المحليات المقبلة، خصوصًا مع اقتراب صدور قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب.

وتابع المرشح الرئاسي السابق، أن الاجتماع أيضًا، والذي سيحضره عددًا من قيادات الحزب، سيناقش تفعيل دور عدد من الأمانات، إلى جانب إعادة هيكلة البعض الآخر.​

موسى مصطفى موسى حزب الغد مجلس النواب

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