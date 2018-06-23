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"الصحة": إصابة 23 مواطنًا في انقلاب "ميني باص" بطريق السويس - السخنة

11:29 ص السبت 23 يونيو 2018
"الصحة": إصابة 23 مواطنًا في انقلاب "ميني باص" بطريق السويس - السخنة

الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

اعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، إصابة 23 مواطنًا في حادث انقلاب "ميني باص" بطريق السويس - السخنة في محافظة السويس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى الدفع بـ16 سيارة إسعاف مجهزة نقلت كافة المصابين إلى مستشفى السويس العام.

وأضاف "مجاهد"، أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسور بالساق والساعد، والعمود الفقري، وكسور وجروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مشيرًا إلى أن جميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.​

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