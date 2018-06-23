بحضور وزير الري.. مؤتمر "المياه من أجل التنمية المستدامة" يطالب بالتعاون العابر للحدود

كتب- أحمد مسعد:

أنهى المؤتمر الدولي حول "المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 - 2028"، جلساته التي عُقدت في طاجيكستان، بإصدار البيان الختامي الذي ارتكز على كيفية تحقيق الأهداف الواردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71 /222 بتاريخ 21 ديسمبر 2016، ومن أجل دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وشارك في المؤتمر رؤساء الهيئات الحكومية وممثلي الحكومات والوزراء وغيرهم من الشخصيات الرفيعة المستوى في هذا التجمع مع ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، من بينهم وزير الري المصري.

وتناول المؤتمر بالنقاش، الهدف رقم 6 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في "ضمان وصول مياه الشرب والصرف الصحي للجميع"، مستندًا على مخرجات ونتائج المنتدى العالمي الثامن للمياه الذي عُقد في مارس 2018بالبرازيل، وغيره من الأحداث الرئيسية المتعلقة بالمياه على المستوى العالمي والإقليمي.

ووضع ممثلو الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، عدة توصيات، أبرزها ضمان توافر الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع، والاعتراف بالتحديات الإضافية التي تواجه البلدان التي تعاني من ندرة المياه، بما في ذلك، عدم قدرتهم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والإشارة إلى التحدي المتمثل في النمو السكاني السريع، ومخاطر الكوارث، والتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، والتأكيد على الحاجة الشديدة إلى إدارة الموارد المائية بطريقة متكاملة ومستدامة في مجال الطاقة والبيئة، من المنبع إلى المصب، والتخوف من التأثيرات الحالية والمتوقعة لتغير المناخ على الموارد المائية، وكذلك العوامل الداعمة لذلك بما في ذلك الملوثات المتزايدة التي تهدد صحة الإنسان ونوعية مياه الصرف الصحي.

كما تضمنت التوصيات، العمل على تحقيق العدالة في توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المستخدمين، والاهتمام بالبحث العلمي والابتكار والطرق التكنولوجية الحديثة للوصول إلى حلول فعالة ذات عائد مباشر ومنخفضة التكاليف، والتأكيد على أهمية الدبلوماسية المائية والتعاون العابر للحدود حول المياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الكوارث المتعلقة بالمياه.​