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رئيس الوزراء يطمئن على سير العمل في منطقة الأهرامات

11:25 ص السبت 23 يونيو 2018
رئيس الوزراء يطمئن على سير العمل في منطقة الأهرامات

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، منطقة الأهرامات الثلاث، للاطمئنان على سير العمل.

ورافق "مدبولي"، كلٍ من الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، واللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء منطقة الأهرامات خالد عناني كمال الدالي

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