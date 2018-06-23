رئيس الوزراء يطمئن على سير العمل في منطقة الأهرامات

كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، منطقة الأهرامات الثلاث، للاطمئنان على سير العمل.

ورافق "مدبولي"، كلٍ من الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، واللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.