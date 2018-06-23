"القوى العاملة": قيادة المرأة السعودية للسيارة لن يؤثر على العمالة المصرية

كتبت- مروة شوقي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، أشار فيه المستشار العمالي حسام طلبة، إلى أن قيادة المرأة السعودية للسيارة بنفسها، تنفيذًا للأمر الصادر من الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وأضاف "طلبة"، وفق بيان الوزارة اليوم السبت، أن هذا القرار التي تبدأ المملكة تنفيذه غدًا الأحد، سيكون له أثره على سوق العمل للعمالة الوافدين، خاصة عمال باكستان، والبنجال الذين يستحوذون على نسبة 90% من جملة السائقين في المملكة، أما السائقين المصريين فإن نسبتهم لا تتجاوز 2%، ولن يكون له تأثير عليهم.

وكان من المقرر أن ينفذ الأمر السامي الصادر بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في سبتمبر من العام الماضي، إلا أنه تأخر في التطبيق بسبب الرغبة في توفير كل المتطلبات والقوانين والتشريعات اللازمة، بحيث تكون المرأة في مناخ مناسب لقيادة السيارة بأمن وسلامة.كتبت- مروة شوقي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، أشار فيه المستشار العمالي حسام طلبة، إلى أن قيادة المرأة السعودية للسيارة بنفسها، تنفيذًا للأمر الصادر من الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وأضاف "طلبة"، وفق بيان الوزارة اليوم السبت، أن هذا القرار التي تبدأ المملكة تنفيذه غدًا الأحد، سيكون له أثره على سوق العمل للعمالة الوافدين، خاصة عمال باكستان، والبنجال الذين يستحوذون على نسبة 90% من جملة السائقين في المملكة، أما السائقين المصريين فإن نسبتهم لا تتجاوز 2%، ولن يكون له تأثير عليهم.

وكان من المقرر أن ينفذ الأمر السامي الصادر بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في سبتمبر من العام الماضي، إلا أنه تأخر في التطبيق بسبب الرغبة في توفير كل المتطلبات والقوانين والتشريعات اللازمة، بحيث تكون المرأة في مناخ مناسب لقيادة السيارة بأمن وسلامة.​