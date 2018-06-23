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بدء تقديم أوراق الترشح لرئاسة وعضوية اتحاد عمال مصر - صور

10:51 ص السبت 23 يونيو 2018
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كتبت- مروة شوقي:

بدأ فتح باب تقديم أوراق الترشح لعضوية مجالس إدارة الاتحادات النقابية العمالية "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، منذ قليل، ويستمر حتى الثالثة عصرًا بقاعة الغطريفي في ديوان عام الوزارة.

وأعلنت وزارة القوى العاملة، أن أوراق الترشح تشمل طلب الترشح، بحيث يكون مسددًا للاشتراكات حتى تاريخ يوم التقدم بطلب الترشح، وطلب الترشح على منصب رئيس أو عضوية المجلس، وشهادة من الاتحاد العام تفيد العضوية، وشهادة بالعضوية النقابية للدورة 2006 /2010، والممتدة بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحاليين.

اتحاد عمال مصر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وزارة القوى العاملة

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